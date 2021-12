Sassuolo-Lazio, Strakosha nel pre partita: “Mi aspetto una partita difficile, dovremo stare sul pezzo”

A meno di un’ora dal fischio d’inizio di Sassuolo-Lazio, Thomas Strakosha, portiere biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per presentare il match contro la squadra neroverde. Di seguito le sue parole: “Oggi mi aspetto una partita difficile, dovremo stare sul pezzo perché il Sassuolo è pericoloso in ogni situazione. Mancheranno giocatori importanti, ma abbiamo una grande rosa con tanti calciatori che aspettano il proprio turno per fare bene. Dobbiamo lavorare sempre sulla difesa, dobbiamo ritrovare fiducia e serenità, imparando a soffrire come prima”.

Il portiere albanese è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn: “Piano piano sto riacquisendo fiducia, grazie a mister, compagni e tifosi. Sono molto contento perché un ragazzo è felice quando gioca, come i bambini, e io adesso lo sono“.

