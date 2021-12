Serie A, il Toro soffre nel finale ma vince: i granata superano in casa il Bologna – FOTO

Sofferenza nel finale per i granata, quando la gara si è riparta, ma il Torino di carattere riesce a mantenere il vantaggio. La squadra di Juric va in vantaggio con Sanabria al 24‘ e raddoppia con l’autogol di Skorupski nella ripresa (69‘). A riaprire i giochi ci pensa il subentrato Orsolini che al 79‘ trasforma un penalty ed accorcia così la distanza. Il lunch match della 17esima giornata di Serie A Tim termina quindi 2-1 per i padroni di casa, allo stadio Olimpico di Torino.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: