SERIE A | Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Sassuolo-Lazio, gara valida per la 17° giornata di Serie A. Dopo la vittoria, sempre in trasferta, dei biancocelesti in casa della Sampdoria, esattamente una settimana fa, la squadra di Sarri è alla ricerca di continuità e punti importanti per la classifica. I neroverdi invece arrivano dal pareggio in rimonta in casa dello Spezia, da 0-2 a 2-2. In vista del match che inizierà alle 18:00, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M.Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Muldur, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Boga, Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Radu, Vavro, Lazzari, Escalante, Leiva, A. Anderson, F. Anderson, Moro, Romero, Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri.

