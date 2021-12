SOCIAL | Il messaggio Zaccagni dopo la sconfitta con il Sassuolo: “Testa a venerdì”- FOTO

La Lazio perde in trasferta con il Sassuolo, subendo la rimonta e permettendo ai nerazzurri di ottenere il successo per 2-1. Unica nota positiva della gara, la prestazione e il primo gol in biancoceleste di Mattia Zaccagni: è stato lui a siglare il vantaggio nel primo tempo, chiudendo in porta una bella azione avviata da Pedro. L’esterno, uscito poi per infortunio nel secondo tempo, ha voluto condividere sui propri profili social ufficiali, le immagini della rete segnata oggi, con i successivi festeggiamenti sotto al settore ospiti della Lazio. “Testa a venerdì”, questo il suo messaggio dopo la sconfitta subita, a caricare la squadra in vista del prossimo incontro casalingo in programma venerdì alle 18:30 contro il Genoa.

Questo il post di Zaccagni:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: