CHAMPIONS LEAGUE | Dichiarato nullo il sorteggio, alle 15:00 si ripete: il comunicato della Uefa | FOTO

A più di un’ora dal termine del sorteggio degli Ottavi di finale di Champions League, è arrivata l’ufficialità: il sorteggio è stato decretato nullo, si dovrà ripetere. Questo perché, durante l’estrazione delle squadre, tra le avversarie del Villarreal, non ci sarebbe dovuta essere la pallina contenente il nome del Manchester United, visto che erano entrambe nello stesso girone. Il sorteggio poi è continuato, con l’altra squadra di Manchester, ovvero il City, come avversario del Villarreal. Di conseguenza la Uefa, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha preso la decisione di ripetere il sorteggio, spiegando le cause dell’errore. Di seguito il comunicato: “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15:00”.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

