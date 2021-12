Clamoroso errore nei sorteggi di Champions League: ecco il VIDEO

Clamoroso errore nei sorteggi di Champions League. Manchester United e Atletico Madrid hanno chiesto all’Uefa di ripetere il sorteggio per gli ottavi per un errore nelle palline per quanto riguarda i Red Devils, accoppiati poi al Paris Saint Germain.

Lo United era stato infatti inizialmente accoppiato al Villarreal che però avevano già affrontato nel girone F e quindi non potevano incontrarsi di nuovo. Ad Andrey Arshavin è stato chiesto di ripescare e il Villarreal a quel punto ha trovato il Manchester City.

Tuttavia i Red Devis non sono stati inseriti nell’urna delle potenziali avversarie dell’Atletico Madrid, che invece è finito con il Bayern Monaco, mentre lo United è stato accoppiato con il Paris St-Germain. La Uefa ha spiegato che c’è stato un problema tecnico alla base dell’errore e ha quindi deciso di rifare il sorteggio. corriere.it



