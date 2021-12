EUROPA LEAGUE | Sorteggi Play-Off: ecco l’avversaria della Lazio

Dopo lo 0-0 contro il Galatasaray nell’ultima gara della fase a gironi di Europa League, la Lazio, per approdare agli Ottavi di finale della competizione, dovrà passare per i Play-Off. Seconda nel Girone E, per la squadra biancoceleste saranno diverse le insidie dell’urna di Nyon. A rappresentare l’Italia non ci sarà solo la squadra di Sarri, ma anche il Napoli, arrivato secondo nel girone come la Lazio, e l’Atalanta, arrivata terza nel proprio girone di Champions League. Ecco le otto gare dei Play-Off di Europa League sorteggiate:

Europa League – Play-Off

Siviglia (SPA) – Dinamo Zagabria (CRO)

ATALANTA (ITA) – Olympiacos (GRE)

Lipsia (GER) – Real Sociedad (SPA)

Barcellona (SPA) – NAPOLI (ITA)

Zenit (RUS) – Real Betis (SPA)

Borussia Dortmund (GER) – Rangers (SCO)

Sheriff (MOL) – Braga (POR)

Porto (POR) – LAZIO (ITA)

