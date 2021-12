FORMELLO| Allenamento annullato per la Lazio

L’allenamento odierno della Lazio previsto a Formello è stato cancellato. I giocatori dunque non scenderanno in campo. Inoltre potrebbe esserci un possibile incontro e colloquio tra i giocatori e il presidente Lotito, presente in sede a Formello.

