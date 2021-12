Il Messaggero | Lotito furioso dopo la partita: in arrivo la strigliata ai giocatori

Il Presidente ha pronta una strigliata alla squadra per questa mattina, anche se in realtà non sa più con chi prendersela; era ancora un mix di rabbia e amarezza ieri sera. Continua a ribadire la fiducia a Sarri, sapeva che il cambio in panchina non avrebbe portato a una svolta immediata, ma non si aspettava nemmeno tutti questi incidenti di percorso. Ora il mister chiede rinforzi e un programma prima di firmare il rinnovo di due anni. Stamattina alle 11.30 ci sarà la ripresa e Sarri parlerà prima con i giocatori, poi con Lotito e Tare. Sono necessari dei confronti, che potrebbero proseguire anche dopo la cena di Natale di domani sera. Lo riporta Il Messaggero.

