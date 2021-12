Nations League, giovedì il sorteggio della fase a gironi: l’Italia è testa di serie

Giovedì 16 dicembre alle ore 18:00 a Nyon, è in programma il sorteggio valido per la fase a gironi di Nations League. l’Italia di Roberto Mancini, grazie al terzo posto conquistato nella scorsa edizione del torneo, sarà testa di serie insiemistiche ai campioni in carica della Francia, la Spagna finalista e il Belgio. Tra le 16 squadre della Lega A , ci sarà una suddivisione in quattro gironi composti da quattro squadre: le prime qualificate, staccheranno il pass per le Final Four che si disputeranno nel giugno 2023, mentre le ultime retrocederanno nella Lega B. Quattro delle sei sfide del girone si disputeranno a giugno 2022 per via dei Mondiali in Qatar del 2022, mentre le restanti due si giocheranno a settembre.

Queste le fasce del sorteggio della Lega A

Fascia 1: Francia, Spagna, ITALIA, Belgio

Fascia 2: Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Germania

Fascia 3: Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia

Fascia 4: Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria

Lo riporta il sito ufficia della Figc.

