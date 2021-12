Arthur e Luis Alberto, destini incerti e strade incrociate, scambio possibile

Secondo quanto raccolto da Sportmediaset, Luis Alberto e Arthur potrebbero presto cambiare squadra. I due centrocampisti, infatti non sembrano aver trovato il feeling adatto con i nuovi allenatori. Il brasiliano non rientra nei piani di Allegri, mentre il 10 spagnolo, tra alti e bassi e un malumore con la società, sembra non essere il solito Mago.

Ed ecco quindi l’intreccio di mercato, Pastorello agente del brasiliano ha dichiarato come: “Arthur è stato scelto da un altro allenatore, vuole giocare per non perdere il Mondiale“, e presumibilmente l’allenatore in questione è proprio Sarri.

Ecco quindi il possibile scambio, Luis potrebbe diventare un nuovo bianconero, mentre Arthur potrebbe rinforzare il centrocampo della Lazio. Il nodo da sciogliere sarebbe sul valore dei cartellini. 60 milioni è la valutazione del bianconero, 20 in più dello spagnolo. Ovviamente Lotito non vuole perdere il giocatore cosi e quindi la trattativa potrebbe entrare nel vivo presto.

