Calciomercato, un ex Lazio per il vice di Vlahovic alla Fiorentina

Il calciomercato invernale deve ancora entrare nel vivo, ma già sono tanti i nomi che circolano in queste ore sul web. Sicuramente il nome più in voga è quello di Vlahovic, il serbo è in cima alle preferenze di mezza serie A e non solo. In queste ore però la viola sarebbe a caccia di un vice. Sia in caso di partenza, ma sopratutto per dare fiato al giovane che finora ha sempre giocato, la dirigenza viola starebbe pensando a Felipe Caicedo. L’ex Lazio infatti al Genoa non ha praticamente mai giocato e potrebbe spingere per una cessione in una piazza più importante.

