CdS | Lazio, Luis Alberto ci sarà. Pedro è complicato

La Lazio tornerà ad allenarsi oggi dopo, per la prima volta dopo la trasferta di Reggio Emilia. Intanto in casa biancoceleste ci sono degli acciacchi con cui fare i conti, in vista dell’impegno di venerdì in programma all’Olimpico, contro il Genoa. Stando infatti a quanto riporta il Corriere dello Sport, Luis Alberto va verso il recupero: lo spagnolo ha saltato l’ultima trasferta appunto per infortunio; per Zaccagni solo un trauma contusivo, mentre a preoccupare invece sono le condizioni di Pedro: ha subito lasciato il campo non appena ha sentito il polpaccio indurirsi, i primi esami escludono lesioni ma rischia di non esserci nel prossimo impegno di campionato.

