Cena di Natale, Milinkovic: “Voglio bene a Sarri, ci impegneremo per mettere in campo quello che chiede”

Durante la cena di Natale, sul palco del St. Regis, ha preso la parola Sergej Milinkovic. Queste le battute del centrocampista laziale: “Voglio bene a mister Sarri, fino ad ora non siamo riusciti a fare quello che ci chiede ma troveremo un modo per riportare in campo quello che vuole. Non siamo partiti bene ma i risultati arriveranno”.

