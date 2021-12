Cena di Natale, Sarri: “Voglio bene ai ragazzi. Se pensiamo che il mercato possa risolvere tutto siamo fuori strada”

Interpellato da Anna Falchi, ha preso parola il mister Maurizio Sarri. La showgirl gli ha chiesto di dire una cosa che non ha mai detto ai suoi calciatori, il mister ha risposto: “Di carattere sono chiuso. Non ho mai detto ai ragazzi che gli voglio bene, possono fare molto di più di quello che stanno facendo, devono avere la forza di pensare come squadra e collettivo. Se lo faranno, saranno esaltati anche individualmente. Faremo fatica, ma prima o poi ci riusciremo. Hanno dentro qualcosa in più rispetto a ciò che mostrano, il responsabile sono io, devo fargli trovare motivazioni e continuità. Sotto l’albero spero di trovare 6 punti prima della sosta, sarebbe importantissimo; se pensiamo che il mercato possa risolvere tutto siamo fuori strada.”

