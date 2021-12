Coppa Italia, il Genoa passa contro la Salernitana: agli ottavi Sheva incontrerà il Milan

Il Genoa ritrova la vittoria in Coppa Italia, nella sfida andata in scena questa sera al Ferraris contro la Salernitana terminata 1-0. Al tecnico Shevchenko basta una vittoria di misura: a decretare il passaggio agli ottavi di Tim Cup è stata la marcatura di Akuban. Ora il tecnico dei genoani affronterà nel prossimo turno della competizione la sua ex squadra: il Milan.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: