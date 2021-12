Europa League, sarà Lazio-Porto ai Play-Off: ufficializzati gli orari delle sfide di andata e ritorno

L’urna di Nyon nel sorteggio di ieri ha decretato il Porto come avversario della Lazio ai Play-Off di Europa League. Una gara insidiosa, con il ritorno a Roma di un grande ex biancoceleste: Sérgio Conceição, vincitore del secondo Scudetto della storia laziale, ma non solo. Le date delle due sfide di andata e ritorno erano già state ufficializzate, mancavano gli orari, che la Uefa ha reso noti:

ANDATA

Giovedì 17 febbraio 2022, fischio d’inizio ore 21:00 – Porto VS Lazio

RITORNO

Giovedì 24 febbraio 2022, fischio d’inizio ore 18:45 – Lazio VS Porto

