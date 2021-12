Arriva l’ufficialità: Italia-Argentina si giocherà a Londra l’1 giugno 2022

La sfida tra campioni d’Europa e quelli del Sudamerica ci sarà: il 1° giugno 2022 l’Italia di Roberto Mancini affronterà a Londra l’Argentina dell’ex biancoceleste Lionel Scaloni. Come riportato da gianlucadimarzio.com, UEFA e CONMEBOL hanno firmato un Memorandum of Understanding che durerà fino al 30 giugno 2028. Questo il comunicato della UEFA: “Sebbene i termini dell’accordo originale rimangano, questo protocollo d’intesa rinnovato contiene anche disposizioni specifiche relative all’apertura di un ufficio condiviso UEFA/CONMEBOL a Londra e alla potenziale organizzazione di una varietà di eventi calcistici. Il primo di questi eventi vedrà l’Italia vincitrice di UEFA EURO 2020 affrontare i vincitori della CONMEBOL Copa América 2021 Argentina in una “Finalissima” in uno stadio di Londra, il 1 giugno 2022. L’ufficio condiviso di Londra sarà ufficialmente inaugurato all’inizio del 2022″.

