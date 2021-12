Calciomercato, asse Lazio-Bologna: Lazzari per arrivare ad Orsolini?

Il calciomercato invernale è alle porte e il Bologna, come la Lazio, è alla ricerca di alcuni colpi. Secondo quanto riporta Il Resto Del Carlino, Mihajlovic è alla ricerca di un esterno destro, un centrocampista e una punta. Per essere accontentato, però, la società deve vendere gli esuberi e sul mercato potrebbero finire anche Skov Olsen e Orsolini per fare cassa: il primo bocciato dopo la trasferta di Torino e il secondo solo se dovessero arrivare offerte intorno ai 10 milioni. Per Sinisa l’esterno ha la priorità e il Bologna sta pensando di accontentarlo con Stryger Larsen dell’Udinese, in scadenza a giugno, o con Lazzari della Lazio; quest’ultima operazione diventerebbe possibile nel caso in cui la società biancoceleste avanzasse offerte per Orsolini.

