Lazio, Felipe Anderson contro il Genoa per il rilancio

Sicuramente un grande ritorno Felipe Anderson per tutto il popolo laziale: i sostenitori biancocelesti infatti lo hanno nuovamente accolto con affetto e confidano nelle sue giocate. Il brasiliano è tornato per convincere e dopo un ottimo avvio ha dimostrato poca continuità. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel 2018 la sfida con il Genoa portò alla rottura definitiva con Inzaghi e venerdì ci saranno di nuovo i rossoblù ad attendere la Lazio: impegno delicato visto il momento della squadra capitolina e la speranza è quella che Felipe questa volta trascini i suoi al successo.

