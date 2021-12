CdS | Lazio, Luis Alberto accelera. Pedro sotto osservazione

Venerdì torna la Serie A per la Lazio che allo stadio Olimpico, alle ore 18.30, affronterà il Genoa. Serve ripartire e fare bene e sperare che gli acciaccati possano tornare a disposizione. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’infermeria laziale piano piano si sta svuotando in vista del prossimo turno di campionato: Luis Alberto hanno lavorato almeno in parte con i compagni. Entrambi potrebbero recuperare in tempo, mentre Pedro non si è visto in campo: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, senza correre rischi.

