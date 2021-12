Coppa d’Africa, possibile annullamento della competizione: i motivi

Come riportato da RMC Sport, la Coppa d’Africa, che dovrebbe disputarsi tra gennaio e febbraio 2022, potrebbe essere cancellata. Le motivazioni sono legate all’attuale situazione pandemica e alle difficoltà logistiche: i vertici della CAF starebbero pensando all’annullamento per via della variante Omicron, mentre alcuni club temono di perdere i loro giocatori in un momento cruciale della stagione a causa dell’organizzazione calcistica africana.

