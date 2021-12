Coppa Italia | Agli ottavi passano Empoli, Cagliari e Fiorentina

Oggi si sono giocate altre tre partite valide per i sedicesimi di Coppa Italia: Hellas Verona-Empoli, Cagliari-Cittadella e Fiorentina-Benevento. L’Empoli ha battuto il Verona per 4-3, con i gol di La Mantia, Mancuso (doppietta) e Bajrami; ai gialloblù non bastano Cancellieri, Ilic e Ragusa e agli ottavi vanno i toscani che incontreranno l’Inter. Il Cagliari vince sul Cittadella per 3-1, grazie alle reti di Deiola, Ceter Valencia e Pereiro e al prossimo turno troverà il Sassuolo. L’ultima partita giocata è stata quella tra Fiorentina e Benevento, con i viola che si sono imposti per 2-1, con i gol di Milenkovic e Sottil; per il Benevento ha accorciato le distanze Moncini, ma non è stato sufficiente e a trovare il Napoli agli ottavi sarà la Fiorentina.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: