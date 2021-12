Atalanta, con la Roma pronte le maglie di Natale: ma lo skyline rappresentato non è quello di Bergamo… – FOTO

Questo sabato alle ore 15:00 andrà in scena la sfida di campionato tra Atalanta e Roma. In occasione dell’avvicinamento delle feste di Natale, la Società bergamasca ha voluto creare delle maglie personalizzate a tema natalizio, che i giocatori vestiranno proprio contro i giallorossi. Alla base della maglia, viene raffigurato quello che dovrebbe essere le skyline di Città Alta, ma in realtà si tratta dello skyline di Torino, con tanto di Mole Antonelliana. Un errore notato immediatamente dai tifosi, i quali si sono accorti della svista in fase di stampa. Tali magliette in vendita da oggi in edizione limitata, saranno poi protagoniste dell’asta benefica dal 20 dicembre al 10 gennaio, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici della Pediatria Onlus.

Lo riporta Calciomercato.com

Di seguito l’immagine della Christmas Match 2021:

