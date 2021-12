Il Tempo | Religiose in campo: la nazionale si allena alla Sospe di suor Paola

Ecco le sorelle d’Italia con i tacchetti.

Come riportato da Il Tempo, la Nazionale Italiana Suore è pronta a scendere in campo. C’è una matrice laziale nella nazionale delle Sisters Team, così come in quella della Nazionale Italiana Sacerdoti. Il presidente della Lazio Claudio Lotito già ha concesso l’affiliazione alle due squadre, oltre al materiale tecnico necessario per gli allenamenti e per le partite. Suor Paola, di fronte all’esigenza di queste suore con i tacchetti, si è nuovamente messa al lavoro, rivivendo l’esperienza che la avvicinò al calcio a meta degli Anni Settanta, e in modo particolare alla Lazio: si rivolse alle due squadre della città, trovando il pieno supporto dell’allenatore della Lazio Tommaso Maestrelli. Il tecnico le spalancò le porte del centro sportivo, ma soprattutto quelle del magazzino, fornendole quel materiale tecnico che le era stato negato al Tre Fontane. Il fondatore della Sisters Team è Moreno Buccianti, che è anche il commissario tecnico di questa Nazionale, la prima formazione al mondo composta interamente da suore e religiose. Del resto, già nel 2005 lo stesso tecnico aveva pensato bene di fondare la selezione dei sacerdoti che nel corso di questi sedici anni è stata già coinvolta in centinaia di partite di beneficienza e di progetti umanitari internazionali. Ora, il sogno è quello di organizzare un Mondiale in Vaticano.

