Premier League, rinviata la sfida tra Leicester e Tottenham per focolaio Covid-19

È stata presa la decisione di rinviare la sfida in programma oggi alle 20:30 tra Leicester e Tottenham. Decine di casi Covid-19 non consentono il regolare svolgimento della partita, che hanno scatenato un vero e proprio focolaio tra le file del Leicester. Per Antonio Conte, si tratta della terza gara rinviata. I due club, chiedono la sospensione di un mese del campionato inglese.

Lo riporta Sky Sport.

