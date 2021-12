ANSA | Omicidio Fabrizio Piscitelli: arrestato il killer di Diabolik

Come riportato da ANSA, sarebbe stato arrestato il killer di Fabrizio Piscitelli, noto anche come Diabolik, ucciso a Roma nell’agosto del 2019. Polizia e carabinieri avrebbero proceduto al fermo di Raul Esteban Calderon, con l’accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Calderon sarebbe stato arrestato il 13 dicembre scorso, su decreto di fermo del pm: il provvedimento è stato successivamente convalidato dal gip, che ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: