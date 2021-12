Bacci: “Squadra in crescita dopo aver cambiato tanto. Giocare nella Lazio? Il sogno di tanti, ma solo in pochi hanno questo privilegio”

Nel giorno in cui la Lazio scenderà in campo per l’ultima gara casalinga del 2021, ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste, www.sslazio.it, è intervenuto Roberto Bacci, ex calciatore della Lazio che ha vestito la maglia biancoceleste dal 1990 al 1995. Bacci ha parlato della sua Lazio, ricordando i momenti da calciatore biancoceleste, ma anche di come vede la Lazio attuale. Di seguito le sue parole:

Il 19 marzo del 1995 segni il tuo primo gol in Serie A con la Lazio nel poker al Genoa: ricordi ancora quel giorno?

“Assolutamente, ho un ricordo bellissimo di quella rete, la mia prima nella massima serie. Ricordo che feci uno scambio veloce con Di Vaio e subito dopo provai una gioia immensa”.

Quali sono i momenti più belli del tuo periodo alla Lazio?

“Tutti i giorni vissuti in biancocelesti sono stati momenti indimenticabili e belli, è davvero difficile – praticamente impossibile – sceglierne uno in particolare”.

Sei andato via proprio nel 1995, si notava già che stava per nascere un ciclo d’oro?

“Sì, la Lazio cresceva di anno in anno e vantava già tanti nazionali in rosa. Qualsiasi calciatore avrebbe voluto giocare in quella squadra”.

A proposito, hai giocato con grandi campioni: chi porti ancora oggi nel cuore?

“Tutti, davvero. A Roma ho lasciato tanti amici, ancora oggi quando ci rivediamo parliamo del passato e torniamo giovani”.

Che Lazio stai vedendo oggi?

“Vedo una squadra che sta crescendo, dopo aver cambiato tanto. Spero che con Sarri possa dire la sua fino alla fine della stagione. Ma voglio dire un’ultima cosa”.

Prego.

“Giocare nella Lazio è il sogno di tanti calciatori ma solo in pochi hanno questo privilegio”.

