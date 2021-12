Conferenza Shevchenko: “Paghiamo subito gli errori. Sarri? Ho rispetto e affetto per lui, è un grande allenatore”

Termine 3-1 per i padroni di casa la gara tra Lazio e Genoa. Il tecnico dei genoani, Andriy Shevchenko, in conferenza stampa ha commentato la partita dell’Olimpico: “In questo momento stiamo pagando troppo gli errori. È un momento così, abbiamo provato a portare avanti il nostro piano. Abbiamo fatto buone uscite ma non abbiamo concretizzare. Abbiamo anche trovato il gol. Sarri? Lo conosco da tanto, è stato bello rivederlo, ci siamo scambiati dei saluti: ho grandi rispetto e affetto per lui, è un grande allenatore, ha vinto tanto. Ci sono stati momenti buoni, ma siamo stati piatti in costruzione: abbiamo fatto belle cose, ma dovevamo verticalizzare di più; alla prima difficoltà la squadra perde fiducia. L’abbiamo ritrovata e siamo partiti bene nel secondo tempo. Olimpico? Bello stadio, anche i ricordi sono belli. La squadra sta cercando di fare bene, oggi hanno fatto quello che abbiamo chiesto ma ogni errore è stato pagato. Le difficoltà trovate in verte momenti sono state accompagnate da occasioni un cui abbiamo fatto bene. Melegoni? Gli abbiamo dato una possibilità in Coppa Italia e ha fatto bene, anche oggi; serve continuità“.

