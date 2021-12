Curiosa statistica su Pedro: ecco quando ha segnato almeno 6 gol nella prima parte della stagione

Opta Paolo, account ufficiale di Stats Perform sul calcio italiano, ha condiviso su Twitter una curiosa statistica su Pedro. Il giocatore biancoceleste ha segnato almeno 6 gol nella prima metà della stagione solo 2 volte nelle ultime 8 stagioni dei Big-5 European Leagues:

6 – #Pedro has scored at least 6 goals in the first half of the season only 2 times in the last 8 Big-5 European Leagues campaigns:

6 in 2020/21 (Lazio under Sarri)

6 in 2018/19 (Chelsea under Sarri)

Pupil.#LazioGenoa

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 17, 2021