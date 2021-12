Lazio-Genoa, Felipe Anderson nel pre partita: “Devo fare quello che chiede il tecnico. Spero di segnare”

Nel pre partita di Lazio–Genoa, Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sono contento di giocare dall’inizio, noi lavoriamo sempre per esserci e per dimostrare al mister di poter giocare dal primo minuto. Adesso mi devo concentrare e devo fare quello che chiede il tecnico. Servirà rapidità ed intelligenza per poter giocare il pallone dentro la loro area di rigore. Siamo in un momento in cui i punti contano tantissimo, oggi abbiamo una grandissima opportunità soprattutto perché giochiamo in casa. Dobbiamo lottare su ogni pallone e per ogni punto. Spero di segnare anche oggi un bel gol contro il Genoa come qualche anno fa, ma mi accontento anche di gol brutti perché ci servono”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: