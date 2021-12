Lazio-Genoa, Pedro nel post partita: “Il gol è praticamente di Felipe, è stato perfetto oggi”

Al termine del match tra Lazio e Genoa, è intervenuto l’autore del primo gol biancoceleste, Pedro. Ecco le sue parole a Lazio Style Radio: “Era una partita molto difficile, molto importante fare risultato. Ho fatto questo gol ma praticamente è di Felipe, ma era importante vincere e fare un bel lavoro. Siamo molto contenti per questo. Non potevamo sbagliare dopo il Sassuolo, peccato il gol preso alla fine, ma in linea generale abbiamo fatto bene. Vogliamo sempre vincere, è il nostro obiettivo. Felipe ha fatto una bellissima partita da falso nueve, è difficile per noi, ma è stato perfetto, ha lottato, ha recuperato palloni. Ha fatto tutto quello che doveva fare, peccato che non ha segnato.”

