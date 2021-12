Lazio-Genoa, Tare nel pre partita: “Il rinnovo a Sarri un segnale di grande fiducia verso ciò che stiamo facendo”

Alle 18.30 si apre la diciottesima giornata di Serie A con la sfida dello Stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Genoa di Andriy Shevchenko. A poco meno di un’ora dal fischio d’inizio, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Quando le cose non vanno come dovrebbero, la posizione in classifica può far pensare alla cena di Natale come una polemica. Momenti come questi vanno passati in tranquillità e con tanto lavoro. Non è un progetto volto a fare miracoli, ma verso un cambiamento deciso sei mesi fa. Siamo sulla strada che abbiamo percorso insieme dal primo giorno: questi momenti vanno accettati e affrontati nella maniera giusta. Serve l’attenzione di tutti partendo dall’allenatore, che ha aspettative come la società. Il segnale del rinnovo a Sarri è di grande fiducia verso ciò che stiamo facendo, anche se al momento i risultati non si vedono”.

