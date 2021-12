MOVIOLA | Serata tranquilla per Pairetto, giusto non concedere il possibile rigore di Luiz Felipe

L’arbitro Pairetto amministra tranquillamente la partita di questa sera tra Lazio e Genoa, giocata con basso agonismo a causa dei rossoblu che 85 minuti non si sono mai resi pericolosi ed hanno sempre lasciato il pallino del gioco in mano ai biancocelesti. La partita si è infatti conclusa con soli tre ammoniti per gli ospiti, tutti cartellini gialli meritati e quindi corretti. Ne mancherebbe uno sul finale di primo tempo per un fallo inutile su Pedro, colpito alle spalle a palla lontana, ma nel complesso la direzione di gara è stata positiva per l’arbitro di Nichelino.

Valutato bene anche un possibile tocco di mano di Luiz Felipe nella prima frazione, ma sul cross dalla sinistra le braccia dell’italo-brasiliano, sceso in scivolata per intercettare un cross, erano dietro alla schiena.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: