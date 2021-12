Napoli, Manolas torna in Grecia: ufficiale il passaggio all’Olympiacos – FOTO&VIDEO

Kostas Manolas dice addio al Napoli e ritorna in Grecia: giocherà per l’Olympiacos. Ad ufficializzarlo è stata la società partenopea attraverso un comunicato: “La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022”.

📌 La SSC Napoli comunica di aver

raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022. pic.twitter.com/fi2M6QD90N — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 16, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: