Nasti-Zaccagni allo scoperto: la love story è ufficiale – FOTO

Era nell’aria, ma Mattia Zaccagni e Chiara Nasti non si erano ancora esposti ufficialmente. Anzi, di recente sembrava che le voci sulla loro possibile relazione fossero false, o che si fossero lasciati. Invece, non è così: i due ragazzi sono più affiatati che mai e la loro storia va a gonfie vele. A dimostrarlo è lo stesso calciatore biancoceleste, che ha pubblicato una Instagram story insieme alla sua dolce metà, anche se non si vede bene in viso. La conferma, però, arriva proprio da Chiara Nasti, che ha ricondiviso la stessa foto. Non solo, nella giornata di oggi l’influencer ha risposto ad alcune domande sui social, rivelando che è fidanzata da giugno ed ha anche pubblicato la foto del suo nuovo tatuaggio dedicato a Zaccagni: la lettera M, di Mattia.

