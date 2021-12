Nations League, esordio in casa per l’Italia contro la Germania, si chiude in Ungheria: il calendario completo

Nel pomeriggio di ieri sono stati sorteggiati i gironi della terza edizione della UEFA Nations League. I Campioni d’Europa, in prima fascia nel sorteggio, sono stati inseriti nel Gruppo 3 della Lega A insieme a Germania, seconda fascia, Inghilterra, terza fascia, ed Ungheria nella quarta urna. Un girone difficile, ma allo stesso tempo affascinante. La prima del girone si qualificherà alle Final Four in programma nel giugno 2023, mentre l’ultima retrocederà nella Lega B.

La Nazionale di Roberto Mancini farà il suo esordio nella competizione in casa, il prossimo 4 giugno contro la Germania. Tre giorni dopo di nuovo in campo, sempre in casa, questa volta contro l’Ungheria. Altrettanti giorni dopo arriva la prima trasferta, ovvero la sfida in casa dell’Inghilterra in un vero e proprio remake della finale di EURO2020, per poi partire con le sfide di ritorno: il 14 giugno 2022 sarà Germania-Italia, mentre le ultime due gare si disputeranno a settembre, con Italia-Inghilterra il 23 e Ungheria-Italia il 26.

Il calendario completo delle gare dell’Italia in Nations League 2022/23:

Italia-Germania: sabato 4 giugno 2022 alle ore 20:45;

Italia-Ungheria: martedì 7 giugno 2022 alle ore 20:45;

Inghilterra-Italia: sabato 11 giugno 2022 alle ore 20:45;

Germania-Italia: martedì 14 giugno 2022 alle ore 20:45;

Italia-Inghilterra: venerdì 23 settembre 2022 alle ore 20:45;

Ungheria-Italia: lunedì 26 settembre 2022 alle ore 20:45.

