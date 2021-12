SOCIAL | Acerbi dopo il successo con il Genoa: “Dovevamo vincere a tutti i costi!” – FOTO

Termina l’anticipo di Serie A tra tra Lazio e Genoa. I biancocelesti trovano vittoria grazie alle reti di Pedro, Acerbi e Felipe Anderson, tornando a conquistare i tre punti in campionato. Proprio l’autore del secondo gol Acerbi, è stato protagonista di un gesto non apprezzato dai tifosi dopo il suo colpo di testa vincente su calcio d’angolo. Durante l’esultanza, il difensore si è infatti portato il dito alla bocca, ad ammutolire le critiche riservategli a seguito di diverse prestazioni non alla sua altezza. Il popolo biancoceleste non ha gradito il gesto, e le parole spese nel post partita per motivarlo, tuttavia il giocatore ha voluto esprimere al proprio gioia per la vittoria ottenuta sui propri canali social ufficiali.

Di seguito il suo post pubblicato su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

