SOCIAL | Le reazioni dei biancocelesti dopo la vittoria con il Genoa – FOTO

La Lazio trionfa all’Olimpico battendo il Genoa per 3-1. Si chiude con una vittoria il 2021 casalingo dei biancocelesti, che ritrovano la via del successo grazie a Pedro, Acerbi e Zaccagni. Importantie per gli uomini di Sarri tornare a conquistare i 3 punti in campionato, utili ad uscire dalle zone non di competenza della Lazio. A seguito del successo ottenuto oggi, i giocatori hanno reagito così sui propri canali social ufficiali, pubblicando alcuni post.

Si seguito tutti i post dei biancocelesti:

