Atalanta-Roma, i tifosi della Dea e la maglia ‘special’: “Per rispetto non va indossata”

È apparso uno striscione nei pressi del Gewiss Stadium di Bergamo questa mattina, nel giorno di Atalanta-Roma, con sopra scritto: “La maglia è sbagliata! Per rispetto, non va indossata!”. È la risposta di parte della tifoseria atalantina a quanto accaduto negli ultimi giorni in merito alla maglia natalizia confezionata da Joma per la Dea. Una maglia con la skyline di Torino, e non di Bergamo.

Per la Joma lo skyline è quella giusta ma le immagini sono inequivocabili e per questo i tifosi hanno oggi chiesto che quella maglia, progettata per essere indossata questa sera e poi andare all’asta, non venga indossata. Lo ripota Tuttomercatoweb.com.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: