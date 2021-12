Calciomercato Lazio, Sarri vuole Mandava: sul terzino c’è anche il Napoli

La Lazio inizia a programmare quello che sarà il mercato di gennaio, utile a rinforzare la Rosa di Maurizio Sarri soprattutto in alcuni ruoli. I due obbiettivi principali sono un vice Immobile ed un terzino sinistro, e sono tanti i nomi fatti per queste due posizioni. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, Sarri avrebbe chiesto Reinildo Mandava: Terzino sinistro classe ’95 in forza al Lille. Sarebbe lui l’ultima idea del tecnico e del Ds Tare per rinforzare il reparto difensivo, ma su di lui c’è anche il Napoli. La Società partenopea ha messo gli occhi sul calciatore avviando già i primi contatti con il Club francese. Lotito farà comunque un tentativo per regalare Mandava al proprio allenatore, che tanto lo desidera.

