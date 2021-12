Conferenza S.S. Lazio Padel, il Presidente Festa: “Organizzeremo qualcosa con la Lazio calcio per beneficienza”

Al Circolo Canottieri Lazio di Roma, si è tenuta la conferenza stampa della S.S. Lazio Padel dove è stata presentata la nuova maglia dei campioni e la stagione 2022.

Condemi, Presidente Circolo Canottieri Lazio: “Ho avuto l’idea nel 2019 di mettere il campo da padel al Circolo Canottieri Lazio, pagano i soci che giocano.

Oggi nel 2021 combatteremo per le primissime posizioni in Italia. Vorremmo mettere uno o due campi da Padel qui al circolo Canottieri Lazio”.

Festa, Presidente Lazio Padel: “Era chi perde paga il campo, ma era stato frainteso: non ci riferivamo all’ora del gioco, ma proprio al campo!”

Buccioni, Presidente della Polisportiva Lazio: “In questa sede c’è da essere contenti, celebrate un biennio di grandi soddisfazioni: al di là di ogni previsione. È giusto dare sfogo a questo entusiasmo e sono altrettanto contento perché la vostra assemblea cade a qualche giorno dall’udienza generale. È un omaggio doveroso al presidente e a tutta la Lazio Padel, perché mi sembra di cogliere un entusiasmo crescente. Si porranno delle basi affinché questo cresca con la stagione agonistica che presto segnerà l’avvio”

Strizzi: “Con grande soddisfazione e orgoglio che annunciamo l’accordo con Great Health Italia, sponsor per i prossimi 5 anni e licenziatario del club. Per noi è un risultato gratificante, frutto di un’importante trattativa. Auspichiamo che ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.”

Festa: “Il regolamento da novembre ha subito delle modifiche sostanziali, hanno portato a creare punti fermi sulla possibilità di reclutare stranieri e dunque abbiamo dovuto rivedere la composizione del nostro organico. Nonostante ciò siamo riusciti a creare una squadra competitiva per la prossima serie B. La serie B riunisce 16 squadre in Italia, tra cui 8/9 solo a Roma; la serie A riguarda solo 8 squadre. La S.S. Lazio Padel è ora nel mondo del padel che conta, solo in Serie B giocano i primi 20 giocatori al mondo. Crediamo molto nel nostro progetto sportivo, sono stati chiusi già molti contratti, come quello della numero 13 al mondo. Ci sentiamo pronti e preparati per affrontare la serie B.”

Come funzionano le Trattative ingaggio giocatori stranieri?

“Il Padel sta diventando sempre di più simile a sport come il calcio: i giocatori stessi hanno dei propri manager e i nostri sono contratti biennali”

Parallelismo Padel-Calcio, chi sono i Tare della situazione?

“Abbiamo un comitato tecnico composto da tre giocatori nostri italiani, ed è un osservatorio su tutto il mondo agonistico italiano. In più abbiamo un nostro team manager che vive in Spagna ed è l’osservatorio sul mercato estero”

Tornando al discorso del vostro progetto, avete mai pensato di organizzare una partita di padel tra i vostri giocatori e quelli della Lazio calcio.

“Abbiamo sentito Canigiani e abbiamo pensato di organizzare qualcosa a scopo di beneficienza: per lanciare un segnale di senso di appartenenza e fare un opera di bene”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: