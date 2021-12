FORMELLO | I biancocelesti tornano ad allenarsi dopo il 3-1 contro il Genoa

Il giorno dopo la vittoria in casa contro il Genoa per 3-1 i biancocelesti sono tornati ad allenarsi a Formello. Non tutti. I titolari anti-Genoa, Immobile e Vavro erano assenti. Solo ad allenamento iniziato si sono uniti Pedro, Marusic, Felipe Anderson, Basic, Zaccagni e Cataldi per fare un lavoro di allunghi. Chi ieri non ha giocato ha eseguito esercizi con il pallone, torello e partitella. Domani il mister Sarri ha concesso a tutti una giornata libera.

