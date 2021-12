Serie A | 18esima giornata, la Roma passa a Bergamo

Il match del pomeriggio della 18esima giornata di serie A va alla Roma, che passa a Bergamo con il risultato di 1-4. Per la squadra di Mourinho sono andati in gol Abraham (1’, 82’), Zaniolo (27’) e Smalling (73’); inutile il gol dell’Atalanta, che ha provato a rientrare in partita con Muriel alla fine del primo tempo e si è vista annullare per fuorigioco il gol del 2-2 di Zapata (68’).

Alle 18 si affronteranno Bologna-Juventus e alle 20.45 Cagliari-Udinese.

