Verso Venezia-Lazio, le parole di Zanetti: “Tre giocatori potrebbero recuperare per mercoledì”

La prossima avversaria della Lazio in Serie A sarà il Venezia di Paolo Zanetti: le due squadre si affronteranno allo Stadio Pierluigi Penzo mercoledì alle 16.30. Domani il Venezia affronterà la Sampdoria a Genova, e Zanetti in conferenza stampa ha fornito indicazioni utili anche in vista della gara contro i biancocelesti, annunciando la possibilità di recupero per tre dei suoi indisponibili. Ecco le sue parole: “Voglio gente fresca per questa gara, le scelte saranno fatte anche in quest’ottica. Modolo ha una contrattura importante e Haps ha un problemino muscolare, possono recuperare in poco, ma domani non ci saranno, così come Okereke, che però è in via di recupero eccezionale, è possibile che per la Lazio ci sia. Gli altri recuperano tutti“.

