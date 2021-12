CdS | Bufera social su Acerbi: “Gesto inaccettabile”

Il Leone si era pentito per l’esultanza polemica: “Colpa dell’adrenalina“.

Come riportato dal Corriere dello Sport, molti tifosi della Lazio non hanno perdonato l’attacco del difensore. Acerbi ha postato un video per scusarsi, ribadendo il suo attaccamento al mondo Lazio. Il gesto del giocatore, dopo il gol nella scorsa partita contro il Genoa, non è rimasto inosservato: molte le critiche online “Questi gesti, contro chi è sempre lì a sostenerti in casa e in trasferta, non sono accettabili” e alcuni commenti a suo favore “Non si dimentica il tuo grande valore“.

