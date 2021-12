CdS | Pedro e Zaccagni: le ali giuste per la Lazio di Sarri

Lo spagnolo e l’ex Verona sempre più decisivi.

Embed from Getty Images

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono i rinforzi sulle corsie esterne insieme a Felipe Anderson, gli innesti principali della campagna acquisti estiva. Quelli necessari per avviare il processo di trasformazione dal 3-5-2 al 4-3-3 di Sarri. Pedro in Serie A ha già collezionato 6 gol, mentre per Zaccagni 2 gol e 2 assist in tre gare. Lo stesso Sarri ha elogiato l’evoluzione dei due giocatori nel post partita di Lazio-Genoa.

