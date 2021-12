CdS | Sarri ha ricevuto il contratto: ora le firme

Lotito ha fatto recapitare il contratto a Sarri.

Embed from Getty Images

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli avvocati del tecnico stanno studiando il contratto in scadenza nel 2025 e, nelle prossime ore o giorni, sarà restituito firmato. Lotito spera di chiudere prima di natale e utilizzare la sosta natalizia per annunciare il nuovo accordo: l’ingaggio passerà da 3 a circa 4 milioni più premi. Nel contratto saranno inserite delle clausole, tra cui quella che permette al tecnico di liberarsi pagando una penale (valida solo all’estero e riguarda alcuni club), che dovrebbe essere stata confermata.

