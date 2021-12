COPPA ITALIA FEMMINILE | Lazio Women-Fiorentina, le formazioni ufficiali

La Lazio Women affronta la Fiorentina al Campo Mirko Fersini. La partita con calcio d’inizio alle ore 14:30 sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma TimVision. Le biancocelesti con un solo punto nel girone F, dopo il pareggio con il Brescia, affrontano la prima in classifica. La squadra di Panico è a quota tre punti e, per passare il girone di Coppa Italia Femminile, le biancocelesti hanno un solo risultato possibile: vincere.

Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO WOMEN (4-3-3): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Heroum; Di Giammarino, Castiello, Cuschieri; Labate, Chukwudi, Visentin

All.: Massimiliano Catini

FIORENTINA WOMEN (3-5-2): Tasselli; Vitale, Tortelli, Kravets; Monnecchi, Neto, Breitner, Zazzera, Vigilucci; Sabatino, Lundin

All.: Patrizia Panico

