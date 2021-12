CdS | Rebus Immobile: rischia Venezia, decisione sul filo

Ciro è ancora fuori. Sarri l’ha salutato mercoledì scorso, giorno dell’ultimo allenamento svolto da Immobile a Formello, poi è sparito a causa di una gastroenterite. Come riporta il Corriere dello Sport, questo è ciò che trapela informalmente da Formello; altrettanto informalmente si è saputo che il bomber è stato sottoposto a due tamponi e sono entrambi negativi. Oggi la Lazio tornerà a Formello e non è detto che tornerà, Sarri saprà se lo avrà a disposizione per Venezia nelle prossime 48 ore. In caso non ci fosse, è pronta l’alternativa Felipe Anderson come falso nueve, che non ha sfigurato contro il Genoa, accompagnato da Pedro e Zaccagni. In difesa sembrano abbastanza sicuri del posto: dovrebbero esserci Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic; a centrocampo; a centrocampo, invece, ci sono dei nodi da sciogliere riguardo Luis Alberto, Basic e Milinkovic: in tre si giocheranno i due posti ai lati di Cataldi, che è diventato ormai titolare alle spese di Leiva.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: